Виртуальный сервер VPS

Да, никаких скрытых условий, как есть: один раз оплачивая по тарифу, Вы получаете в распоряжение VPS-сервер с 2 ГБ оперативной памяти, 2 ядрами процессора частотой 2,4 ГГц, SSD-диском на 40 ГБ, интернет портом на 100 Mb/s и безлимитным трафиком. Продлевать аренду не потребуется ни через месяц, ни через год, ни через несколько лет.

Это почти аналогично покупке сервера, только при этом Вам не нужно размещать его физически, обслуживать, обновлять и вообще как-либо о нём заботиться. Кроме того, это дешевле.

Такое решение будет выгодным в долгосрочной перспективе, если Вы планируете разместить проект на года. Конфигурация для вечной аренды не изменяется, однако Вы можете связаться с нами, если у Вас есть пожелания и потребности, всё обсуждаемо.