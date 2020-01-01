Виртуальный сервер VPS

На скоростных SSD-дисках, с любой ОС, аренда от 45 рублей в месяц
или навечно за 10 200 рублей
Размещая сайты, базы данных, разворачивая свои облачные технологии, Вы вряд ли хотите, чтобы сам вопрос размещения забирал все силы и деньги. Мы понимаем это, поэтому предоставляем наш сервис.
В наших серверах стоят только современные диски, обеспечивающие максимальную скорость и отзывчивость.
Наши сервера расположены только в России. Таким образом Вы не нарушите законодательство и не имеете проблем со скоростью соединения.
Гарантия доступности полного объёма тарифных ресурсов. Доступны любой дистрибутив Linux, FreeBSD, Windows, или Ваш ISO образ
На всех тарифах предоставляется: безлимитный трафик, соединение 100 мб/с, виртуализация KVM, 1 IPv4, дополнительные IPv4 — 45р/шт.
Все сервера, которые мы предоставляем, являются нашей собственностью. Никакой субаренды, в отличие от многих предложений на рынке. Поэтому цены — ниже, а надёжность — выше.
Да, это правда. На всех тарифах трафик не лимитирован. Даже на минимальном. Выбирайте только по необходимым мощностям — без лишних сложностей.
Free-WWW давно на рынке, и, кроме аренды серверов, мы предоставляем выделенные сервера, услуги дата-центра, видеонаблюдения, прокси, vpn и другое. Мы всегда готовы помочь.
Каждому клиенту предоставляется защита от DDoS-атак. К сожалению, такие атаки по сей день не только применяются, но и развиваются технологически. Мы это предусмотрели.
Наша компания предлагает аренду VPS-сервера (Virtual Private Server), как для организаций, так и для частных лиц.
Чаще всего дешевые VPS используются для размещения на них собственных сайтов или интернет-магазинов. Особенно, если проекту нужны индивидуально используемые мощности, либо же если планируется размещать большое количество проектов и сайтов, что может оказаться значительно выгоднее, чем на
виртуальном хостинге.
В некоторых ситуациях VPS арендуют для использования в качестве платформы для облачных технологий. Для этих целей на удаленном ресурсе мы поможем установить соответствующее программное обеспечение, которое позволит использовать vps хостинг в качестве дополнительных вычислительных мощностей и как базу для хранения информации.
Я сам много лет администрирую различные проекты, работаю с базами данных, разворачиваю облачные сервисы. Натерпевшись нервов и неудобных тарифов, я когда-то купил первое серверное оборудование для себя. А позже развил и сделал его доступным для таких же, как я. Пользуйтесь, коллеги!
KVM, как и OpenVZ — это методы виртуализации, простыми словами — способ, которым ресурсы, составляющие арендуемый Вами сервер, отделяются от остальных ресурсов хостера. При OpenVZ, виртуальная среда создаётся на уровне операционной системы. Это накладывает определённые ограничения: нельзя установить собственный образ или Windows, невозможность запускать высоконагруженные проекты, выполнять проксирование, и главное — отведённые лимиты производительности могут быть непостоянными. Поэтому KVM-сервера, на которых нет этих ограничений и чьи лимиты строго принадлежат выделенному серверу, практически неотличимы от выделенного сервера, и обычно стоят дороже. Мы же предоставляем сразу только KVM-сервера по минимальной стоимости. Не нужно жертвовать производительностью!
Да, никаких скрытых условий, как есть: один раз оплачивая по тарифу, Вы получаете в распоряжение VPS-сервер с 2 ГБ оперативной памяти, 2 ядрами процессора частотой 2,4 ГГц, SSD-диском на 40 ГБ, интернет портом на 100 Mb/s и безлимитным трафиком. Продлевать аренду не потребуется ни через месяц, ни через год, ни через несколько лет.
Это почти аналогично покупке сервера, только при этом Вам не нужно размещать его физически, обслуживать, обновлять и вообще как-либо о нём заботиться. Кроме того, это дешевле.
Такое решение будет выгодным в долгосрочной перспективе, если Вы планируете разместить проект на года. Конфигурация для вечной аренды не изменяется, однако Вы можете связаться с нами, если у Вас есть пожелания и потребности, всё обсуждаемо.
Да, конечно. Свяжитесь с нами и мы рассчитаем нужную Вам конфигурацию. Будьте уверены, цена будет столь же адекватной, как и в случае со стандартными тарифами. Просто опишите, какие параметры Вам необходимы, либо проект, который планируете реализовывать, чтобы мы подсказали, как собрать конфигурацию наиболее оптимальным образом. Консультация ни к чему Вас не обязывает.
Также обращаем внимание, что на приобретённый VPS Вы сможете поставить не только одну из традиционных для серверов систему — CentOS, Ubuntu, Debian, Windows Server, — но и любой имеющийся у Вас ISO-образ: просто предоставьте в службу поддержки ссылку на него.
Мы не жадные ;-)
Мы предоставляем качественные и надежные серверы по доступной цене. При любой неполадке можно обратиться в службу поддержки, которая моментально решит любую вашу проблему. Современное оборудование позволяет работать серверам без перебоев и проблем. С каждым годом компания старается сделать оборудование еще лучше и надежнее. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!